Rosita la verità è sepolta a Farneta? Si cerca il corpo della giovane donna scomparsa 14 anni fa c’è un indagato

A quasi quattordici anni dalla scomparsa, gli investigatori stanno cercando il corpo di una donna scomparsa da Farneta. Le indagini sono state riaperte e si focalizzano su un’area specifica, dove si sospetta possa essere nascosta la vittima. Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sui risultati delle ricerche. La zona è stata perlustrata con attenzione, senza esiti definitivi finora.

Lucca, 28 maggio 2026 – Un cold case. Un filo investigativo tenue che sembrava ormai perduto e che invece riappare all’improvviso a quasi quattordici anni di distanza per condurre gli inquirenti in un luogo che potrebbe portare alla soluzione di un mistero. Quello della scomparsa di una donna di Lucca della quale non si hanno più tracce dal novembre 2012. La scomparsa della giovane donna a Farneta. A Farneta, sulle colline intorno a Lucca, la conoscevano tutti come Rosita, una ragazza peruviana sui 35 anni, mora e minuta, di piccola statura, che abitava da tempo col marito in un edificio di proprietà dei frati della vicina Certosa di Farneta. All’epoca, quasi 14 anni fa, quasi tutti erano convinti che avesse deciso di tornarsene a vivere al suo Paese, ma in realtà là non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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