Un sacerdote ha affisso volantini nelle chiese di montagna, rivolgendo un richiamo diretto a comportamenti aggressivi tra i giovani. La comunicazione, considerata tradizionale, si concentra su una richiesta di fermare iniziative considerate problematiche. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervento legale è stato reso pubblico, e il messaggio si rivolge direttamente alla comunità locale senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle conseguenze.

Con una comunicazione ’vecchio stampo’ ha affisso i volantini all’interno delle bacheche delle chiese dei paesi di montagna, per una reprimenda tutta terrena. Don Hermes Luppi un’altissima lezione stavolta non l’ha lanciata dall’altare, rivendicando il "coraggio di educare anche con dei ’no’" e annunciando di sospendere ogni attività del programma Estateinsieme 2026 "dopo comportamenti e atti di grave violenza, maleducazione, arroganza e offese" messi in atto da ragazzi di zona. Il riferimento è dettagliato. Gli episodi risalgono a venerdì 17 e sabato 18 luglio e si sarebbero concretizzati in atti di aggressività nei confronti degli studenti e insegnanti tedeschi ospitati nei locali dell’asilo di Azzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Hermes e il coraggio di educare: "Ragazzi aggressivi, stop iniziative"

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