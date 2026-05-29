Un insegnante è stato aggredito in una scuola di Parma. Il ministro dell'Istruzione ha commentato la vicenda, affermando che è un errore non denunciare i giovani coinvolti. Ha inoltre criticato chi minimizza l'episodio, sostenendo che questo atteggiamento non rappresenta un comportamento educativo.

Per il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sbaglia a non denunciare i ragazzi il professore di Parma picchiato dagli studenti. "Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di una aggressione, che ha voluto accettare il loro “linguaggio”, e che aggiunge di non volerli denunciare non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare"., In un'intervista rilasciata al Corriere il ministro pensa che il professore: "Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c’è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Professore picchiato a Parma, il ministro Valditara: "Sbaglia a non denunciare i ragazzi, questo non è educare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il professore aggredito a Parma non vuole denunciare. Per lui è una questione educativa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara: "Incompetente""

Leggi anche: Docenti aggrediti a Parma, Valditara: “Con questo governo l’epoca del giustificazionismo è finita, chi sbaglia paga. Ripristinare rispetto e autorità”

Temi più discussi: Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; Il prof aggredito a Parma: Non denuncio, è stato educativo; I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuola; Parma, studenti aggrediscono due docenti in un parco vicino alla scuola. Un professore colpito con un bastone.

Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara: IncompetenteIl professore dell'Itis di Parma rifiuta la querela per dare una lezione di vita ai ragazzi e contesta fermamente le posizioni di Valditara ... virgilio.it

Rapito, picchiato e denudato a Felegara: arriva la prima condanna x.com

Vergogna a Parma: due professori accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani studentiParma, due professori aggrediti e picchiati da un gruppo giovani studenti. Il ministro Crosetto su X: Non c’è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che essere duri. corrierenazionale.it