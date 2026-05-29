Professore picchiato a Parma il ministro Valditara | Sbaglia a non denunciare i ragazzi questo non è educare

Da tgcom24.mediaset.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante è stato aggredito in una scuola di Parma. Il ministro dell'Istruzione ha commentato la vicenda, affermando che è un errore non denunciare i giovani coinvolti. Ha inoltre criticato chi minimizza l'episodio, sostenendo che questo atteggiamento non rappresenta un comportamento educativo.

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Per il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sbaglia a non denunciare i ragazzi il professore di Parma picchiato dagli studenti. "Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di una aggressione, che ha voluto accettare il loro “linguaggio”, e che aggiunge di non volerli denunciare non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare"., In un'intervista rilasciata al Corriere il ministro pensa che il professore: "Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c’è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Il professore aggredito a Parma non vuole denunciare. Per lui è una questione educativa

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