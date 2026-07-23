Domenica torna la Festa del treno

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si terrà la “Festa del treno”, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Muro Magico” con il patrocinio della Fondazione Ferrovie dello Stato e del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. L’evento prevede attività e iniziative legate al mondo ferroviario, coinvolgendo il pubblico in modo gratuito. La manifestazione si svolgerà in una località non specificata e si rivolge a appassionati e famiglie. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

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L’Associazione Culturale ”Il Muro Magico“, con il Patrocinio della Fondazione Ferrovie dello Stato, del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, del Comune di Bagni di Lucca, Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e del Gruppo Fermodellistico Livornese, organizza a Benabbio di Bagni di Lucca la Festa del Treno 2026 che si terrà domenica 26 luglio alle 21. Parteciperanno (e saranno premiati i primi classificati), i finalisti del XVIII Concorso Letterario a tema “Il treno”: Poesie – “Mia mamma andò per balia”, Maria Enrichetta Cavani; “Portami via”, Antonino D’Accorso “Uno dei tanti”, Rosanna De Francesco; “Il poeta e il treno”, Luciano Giovannini; “Il ciondolo d’argento”, Tiziana Munari; “Treno per l’inverno”, Giulia Andrea Pansera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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