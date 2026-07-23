domenica torna la festa del treno

Notizia in breve

Domenica si terrà la “Festa del treno”, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Muro Magico” con il patrocinio della Fondazione Ferrovie dello Stato e del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. L’evento prevede attività e iniziative legate al mondo ferroviario, coinvolgendo il pubblico in modo gratuito. La manifestazione si svolgerà in una località non specificata e si rivolge a appassionati e famiglie. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.