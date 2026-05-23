Dialogo inclusione e pace | domenica a Villa Buri torna la Festa dei Popoli
Domenica 24 maggio si svolge a Villa Buri, a San Michele Extra, la 35ª edizione della Festa dei Popoli. L’evento prevede un programma dedicato al dialogo, all’inclusione e alla pace, con varie attività e iniziative aperte al pubblico. La manifestazione si tiene nel parco di Villa Buri e coinvolge diverse associazioni e gruppi culturali. La giornata si concentra su incontri e momenti di confronto tra le diverse comunità presenti nella città. La Festa dei Popoli si ripete ogni anno da oltre tre decenni.
Verona si prepara a celebrare la 35ª edizione della Festa dei Popoli, in programma domenica 24 maggio a Villa Buri, a San Michele Extra. La manifestazione, promossa dal Centro Pastorale Immigrati della Diocesi di Verona in collaborazione con il Comune, è da oltre tre decenni il principale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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