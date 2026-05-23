Dialogo inclusione e pace | domenica a Villa Buri torna la Festa dei Popoli

Notizia in breve

Domenica 24 maggio si svolge a Villa Buri, a San Michele Extra, la 35ª edizione della Festa dei Popoli. L’evento prevede un programma dedicato al dialogo, all’inclusione e alla pace, con varie attività e iniziative aperte al pubblico. La manifestazione si tiene nel parco di Villa Buri e coinvolge diverse associazioni e gruppi culturali. La giornata si concentra su incontri e momenti di confronto tra le diverse comunità presenti nella città. La Festa dei Popoli si ripete ogni anno da oltre tre decenni.