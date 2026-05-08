domenica torna la fiera di san concordio in festa con confesercenti

Domenica si svolgerà la fiera di “San Concordio in festa” con l’edizione primaverile, che dà il via al calendario di eventi mercatali organizzati da Confesercenti Lucca e dal sindacato degli ambulanti Anva. La manifestazione si terrà nel quartiere e vedrà la presenza di diversi espositori e bancarelle. L’evento rappresenta una delle principali occasioni di incontro e di scambio commerciale della zona.

Con l’edizione primaverile di “ San Concordio in festa ”, domenica, si apre il calendario degli eventi mercatali organizzati da Confesercenti Lucca e dal suo sindacato degli ambulanti Anva. “San Concordio in festa” rimane uno degli appuntamenti storici dei mercati cittadini con circa 50 i banchi ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il viale San Concordio e via Guidiccioni a partire dalle 8 fino alle 20. “Un evento che in passato era tra i più attesi dai lucchesi e non solo – così i vertici dell’Area Lucca di Confesercenti Toscana – ed al quale abbiamo dato una nuova linfa unendo le offerte commerciali degli operatori ambulanti con quelle delle attività a posto fisso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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