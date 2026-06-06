Mara Sattei | Per me la famiglia è più importante dei soldi Nigiotti? Ho pensato che la sua voce fosse perfetta per questa canzone L’intervista

Sabato sera è uscito il nuovo singolo di Mara Sattei, realizzato in collaborazione con Enrico Nigiotti. La cantante ha dichiarato che per lei la famiglia conta più dei soldi e ha spiegato di aver scelto Nigiotti perché la sua voce si adattava perfettamente alla canzone. Il brano, disponibile da qualche giorno, rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso musicale dell’artista.

Fuori lo scorso weekend Sabato sera, il nuovo singolo di Mara Sattei, realizzato in featuring con Enrico Nigiotti. I due si sono incontrati al Festival di Sanremo 2026, lì l’artista di Fiumicino ha capito che per questo singolo molto primaverile quella era la voce giusta. Un’intuizione effettivamente corretta: i due cantanti si incastrano perfettamente e il brano, ambientato nei vicoli di Roma, ha un’allure particolarmente cinematografica. Questa è stata anche l’occasione per parlare con lei della sua posizione al mondo in quanto artista, tra urban e pop, tra tormentoni estivi e la voglia di non avere etichette, tra il lavoro da sola e quello con il fratellino Davide, che poi sarebbe Thasup, uno dei più promettenti e innovativi nuovi autori della musica italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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Mara Sattei: “Sabato sera”, il nuovo singolo in collaborazione con Enrico NigiottiSabato sera è il titolo del nuovo singolo di Mara Sattei, realizzato in collaborazione con Enrico Nigiotti.

Mara Sattei e Enrico Nigiotti dopo Sanremo si uniscono per l’estate: arriva Sabato seraIl nuovo brano “Sabato sera” di Enrico Nigiotti e Mara Sattei è uscito il 29 maggio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Temi più discussi: Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera; Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme per la prima volta: il nuovo singolo è Sabato sera; ? Mara Sattei - Sanremo 2026, le interviste di Rockol: Mara Sattei; Mara Sattei: Per me la famiglia è più importante dei soldi. Nigiotti? Ho pensato che la sua voce fosse perfetta per questa canzone. L'intervista.

La cantautrice di Fiumicino torna in tour per presentare il nuovo album, Che me ne faccio del tempo, arrivato dopo il penultimo posto a Sanremo. Ma a trent'anni ho silenziato numeri e aspettative: voglio solo emozionarmi. L'intervista x.com

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