Stasera alle 21:30 su Rai 1 viene trasmessa in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie con Luca Argentero. La puntata sarà disponibile anche in streaming e diretta tv. La serie segue le vicende del medico Andrea Fanti, interpretato dall’attore protagonista, nel contesto del Policlinico Ambrosiano.

. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco confermati Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Marco Rossetti. Nel corso della stagione il reparto si arricchirà poi con l’arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin. Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

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Complimenti a @RaiUno e a @Lucaargentero @MatildeGioli @pierspollon @SimonaTabasco @LazzaroSara #MarcoRossetti e a tutto il Cast di @DocNelleTueMani per gli Ascolti con 1.465.000 12,50% #DOC #DOC3 #NelleTueMani #NelleTueMani3 x.com

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