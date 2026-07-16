Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata replica

Notizia in breve

Stasera alle 21:30 su Rai 1 viene trasmessa in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3. La serie, con Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, è alla sua terza stagione e racconta le vicende di un medico del Policlinico Ambrosiano. La puntata sarà disponibile anche in streaming e in diretta tv.