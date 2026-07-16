Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata replica
Stasera alle 21:30 su Rai 1 viene trasmessa in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3. La serie, con Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, è alla sua terza stagione e racconta le vicende di un medico del Policlinico Ambrosiano. La puntata sarà disponibile anche in streaming e in diretta tv.
. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco confermati Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Marco Rossetti. Nel corso della stagione il reparto si arricchirà poi con l’arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin. Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it
Doc Season 3 Confirmed! Everything We Know About Fox's Hit Medical Drama
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