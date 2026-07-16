Doc – Nelle tue mani 3 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata replica

Da tpi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21:30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3. La serie vede ancora Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. La puntata ripropone le vicende del protagonista e dei suoi colleghi, senza variazioni rispetto alla prima messa in onda. La replica si concentra sui principali eventi della prima stagione, senza aggiunte o modifiche al copione originale.

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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il nuovo ricordo di Fanti minerà l’equilibrio del reparto. Agnese teme che il recupero della memoria possa destabilizzare la nuova vita di Andrea. Damiano è preoccupato per gli effetti che questo evento potrebbe avere su Giulia. La dottoressa vorrebbe che Andrea ricordasse la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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