Dl Sport ok a emendamento su piscine | adeguare sicurezza bocchettoni
L'aula della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento riguardante le piscine. La modifica introduce l’obbligo di adeguare la sicurezza dei bocchettoni, con specifiche norme da rispettare. La nuova disposizione si applica a tutte le piscine già esistenti e a quelle future, con un termine preciso per gli adeguamenti. La decisione è stata presa senza voti contrari.
Roma, 23 lug. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato all'unanimità un emendamento dei relatori che prevede un articolo aggiuntivo al decreto Sport, introducendo l'obbligo di sistemi di sicurezza che impediscano incidenti causati dai bocchettoni per il ricircolo dell'acqua nelle piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica. E prevedendo la "chiusura immediata" dell'impianto in caso di inadempienza. Previsti 4 milioni e 725mila euro per l'adeguamento degli impianti pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dalla Camera via libera bipartisan alla stretta sulla sicurezza delle piscine
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