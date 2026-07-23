Dl Sport ok a emendamento su piscine | adeguare sicurezza bocchettoni

Notizia in breve

L'aula della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento riguardante le piscine. La modifica introduce l’obbligo di adeguare la sicurezza dei bocchettoni, con specifiche norme da rispettare. La nuova disposizione si applica a tutte le piscine già esistenti e a quelle future, con un termine preciso per gli adeguamenti. La decisione è stata presa senza voti contrari.