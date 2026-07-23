Divieto social under 15 e smartphone Novara | L’Italia si svegliasse Crepet Fornire alternative valide Polidoro Evitare che li abbiano costantemente

Il parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social e dei telefoni cellulari nelle scuole superiori per chi ha meno di 15 anni, con entrata in vigore dal settembre 2026. Novara propone di adottare misure simili, mentre esperti suggeriscono di fornire alternative valide e di evitare che i giovani abbiano accesso costante ai dispositivi. La normativa mira a limitare l’uso dei social tra i più giovani e a regolare l’accesso ai telefoni nelle scuole.

Il Parlamento francese ha appena approvato in via definitiva una legge per vietare l'accesso ai social network a chi ha meno di 15 anni, imponendo contestualmente lo stop ai telefoni cellulari nelle scuole superiori (il tutto a regime dal settembre 2026). Come stiamo affrontando la questione in Italia? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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