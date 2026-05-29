Social Meloni non blocca il divieto per gli under 15 | Baldolini | ‘Sì

Il governo non blocca il divieto per gli under 15 sui social. La decisione è stata confermata, senza modifiche. Restano da chiarire le modalità di controllo dell’età e chi avrà il compito di applicare la normativa. Le piattaforme digitali dovranno adeguarsi alle nuove regole, ma non sono stati specificati i dettagli operativi. La decisione riguarda esclusivamente le restrizioni per i minori di 15 anni.

? Domande chiave Come cambieranno i controlli di età sulle piattaforme social?. Chi dovrà garantire l'applicazione pratica di questo divieto?. Perché lo Stato vuole sottrarre il controllo dei social alle famiglie?. Quali sono i passaggi tecnici che decidono la sopravvivenza della legge?.? In Breve Lavinia Mennuni di FdI è tra i firmatari della proposta bipartisan.. La normativa richiede pareri tecnici dai vari ministeri competenti.. Le piattaforme dovranno implementare sistemi di verifica età più stringenti.. Il provvedimento mira a tutelare salute mentale e responsabilità civile..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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