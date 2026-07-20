Smartphone e social Valditara | Divieto sotto i 15 anni? Assolutamente d’accordo Dobbiamo fare in fretta e approvarlo entro fine legislatura

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministro dell'Istruzione ha confermato il suo sostegno all’introduzione di un divieto di utilizzo di smartphone e social media per i minori sotto i 15 anni, auspicando l’approvazione entro la fine della legislatura. Durante una video inchiesta, ha sottolineato l’urgenza di agire rapidamente su questa misura. La proposta mira a limitare l’uso di dispositivi digitali tra i più giovani, con l’obiettivo di tutelare la loro salute e il benessere psicologico.

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Ospite della video inchiesta #Blackout (curata dal Corriere della Sera), il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara affronta una delle sfide più delicate per le famiglie: come salvare i ragazzi dalla dipendenza da schermo? Le sue dichiarazioni indicano la direzione delle prossime mosse del governo, con interventi normativi rapidi, richiamando tutti alle proprie responsabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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