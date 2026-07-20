Smartphone e social Valditara | Divieto sotto i 15 anni? Assolutamente d’accordo Dobbiamo fare in fretta e approvarlo entro fine legislatura

Notizia in breve

Il ministro dell'Istruzione ha confermato il suo sostegno all’introduzione di un divieto di utilizzo di smartphone e social media per i minori sotto i 15 anni, auspicando l’approvazione entro la fine della legislatura. Durante una video inchiesta, ha sottolineato l’urgenza di agire rapidamente su questa misura. La proposta mira a limitare l’uso di dispositivi digitali tra i più giovani, con l’obiettivo di tutelare la loro salute e il benessere psicologico.