Smartphone e social Valditara | Divieto sotto i 15 anni? Assolutamente d’accordo Dobbiamo fare in fretta e approvarlo entro fine legislatura
Il ministro dell'Istruzione ha confermato il suo sostegno all’introduzione di un divieto di utilizzo di smartphone e social media per i minori sotto i 15 anni, auspicando l’approvazione entro la fine della legislatura. Durante una video inchiesta, ha sottolineato l’urgenza di agire rapidamente su questa misura. La proposta mira a limitare l’uso di dispositivi digitali tra i più giovani, con l’obiettivo di tutelare la loro salute e il benessere psicologico.
Ospite della video inchiesta #Blackout (curata dal Corriere della Sera), il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara affronta una delle sfide più delicate per le famiglie: come salvare i ragazzi dalla dipendenza da schermo? Le sue dichiarazioni indicano la direzione delle prossime mosse del governo, con interventi normativi rapidi, richiamando tutti alle proprie responsabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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