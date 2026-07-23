I dispositivi digitali influenzano lo sviluppo cerebrale, secondo un esperto. Durante i primi anni di vita, il cervello si modifica in risposta agli stimoli ricevuti, e l’uso di tecnologie può incidere su questa crescita. La relazione tra stimoli digitali e sviluppo neurologico è oggetto di attenzione, con particolare focus sui potenziali effetti a lungo termine. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora raggiunta, ma si sottolinea l’importanza di un equilibrio tra uso di dispositivi e interazioni umane.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - “Il cervello è un organo in forte crescita in funzione degli stimoli che riceve e modifica le sue caratteristiche, nei primi periodi della vita. Una crescita armonica prevede la relazione e il rapporto con l'adulto o lo scambiarsi degli sguardi, l'ascoltare le parole degli adulti. Trasformare questa relazione in un rapporto stretto con un device che faccio scorrere continuamente mette in atto dei meccanismi che attivano delle parti del cervello meno brillanti e meno utili per quello che sarà la crescita futura”. Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip - Società italiana pediatria, oggi, all'incontro... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dispositivi digitali, Agostiniani (Sip): "Sviluppo armonico con relazione umana"

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