Agostiniani Sip | Cefalea digitale uno degli effetti collaterali dei social

Un esperto ha affermato che la cefalea digitale è uno degli effetti collaterali dei social media. Ha spiegato che le nuove generazioni si trovano a vivere in un contesto caratterizzato da un rapido cambiamento, con strumenti digitali che influenzano sempre più le attività quotidiane di ragazzi e giovani. La presenza costante di dispositivi digitali e social media contribuisce a modificare le modalità di interazione e di gestione delle informazioni.

(Adnkronos) – “Oggi viviamo un grande cambiamento nel contesto in cui le giovani generazioni si muovono, con l’esplosione di meccanismi di tipo cognitivo-digitale collegati al ruolo che gli strumenti digitali esercitano, sempre più, nella quotidianità dei ragazzi e dei giovani. Uno degli effetti collaterali, uno dei numerosi, è la cefalea digitale perché una persistenza prolungata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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