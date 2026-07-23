Il tasso di dispersione scolastica si attesta al 6,3%, segnando una diminuzione rispetto al passato. Tuttavia, nelle aree del Sud e nelle periferie rimangono elevati i divari territoriali. Secondo il sindacato, è necessario ampliare l’orario scolastico a tempo pieno nelle zone più svantaggiate, puntando su investimenti in organici, mense e lavori di edilizia.

Il calo della dispersione scolastica al 6,3% segna un risultato importante, ma restano forti divari territoriali. Per UGL Istruzione il tempo pieno deve diventare priorità nelle periferie e nel Sud, con investimenti su organici, mense ed edilizia scolastica.Cuzzupi: bene il calo della dispersione, ora il tempo pieno diventi priorità per periferie e Sud"Il calo della dispersione scolastica rappresenta un risultato che va riconosciuto. È la dimostrazione che, quando si investe con convinzione sulla scuola e si adottano politiche mirate, i risultati arrivano e producono benefici concreti per gli studenti e per l'intero Paese."Lo dichiara il... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Dispersione scolastica in calo: UGL chiede il tempo pieno per Sud e periferie

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Il CNDDU commenta il calo della dispersione scolastica al 6,3% e chiede più prevenzione, inclusione e benessere per gli studenti. #Attualita #Scuola x.com

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