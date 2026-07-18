La dispersione scolastica si attesta al 6,3%, il livello più basso mai registrato, secondo il Rapporto INVALSI 2026. Il dato implica una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso soddisfazione per questa tendenza, evidenziando la necessità di continuare con politiche di prevenzione e inclusione. La riduzione si riferisce ai dati complessivi e non specifica le cause o le aree coinvolte.

La dispersione scolastica implicita scende al 6,3%, il dato più basso mai rilevato. A certificarlo è il Rapporto INVALSI 2026, accolto con favore dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. Il risultato conferma che la scuola italiana trattiene meglio i suoi studenti e anticipa gli obiettivi europei contro l'abbandono. Restano però divari territoriali e sociali che pesano sul diritto allo studio.Dispersione scolastica implicita in calo: cosa dicono i numeriIl termine indica quegli studenti che arrivano al diploma senza aver raggiunto le competenze di base attese. Il calo al 6,3% segna il valore più contenuto della serie storica e mostra un sistema formativo più capace di accompagnare i ragazzi fino alla fine del percorso. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Dispersione scolastica in calo: il CNDDU chiede prevenzione e più inclusione

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