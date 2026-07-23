Cuzzupi Ugl Istruzione | Calo della dispersione è ottimo ma ora serve piano tempo pieno per periferie e sud

Il calo della dispersione scolastica è stato registrato, secondo un rappresentante sindacale, come risultato di investimenti e politiche mirate nella scuola. Tuttavia, si evidenzia la necessità di introdurre un piano per il tempo pieno nelle aree periferiche e nel Sud del paese, per migliorare ulteriormente la situazione. L'obiettivo è garantire un accesso più equo all'istruzione e ridurre le disuguaglianze territoriali.

“Il calo della dispersione scolastica rappresenta un risultato che va riconosciuto. È la dimostrazione che, quando si investe con convinzione sulla scuola e si adottano politiche mirate, i risultati arrivano e producono benefici concreti per gli studenti e per l'intero Paese”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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