Dipendenza da smartphone e TikTok | a Firenze nasce il primo centro d’Italia per disintossicare i ragazzi

A Firenze apre il primo centro in Italia dedicato alla disintossicazione da smartphone e TikTok per adolescenti. La struttura si propone di aiutare i ragazzi a ridurre l’uso eccessivo dei dispositivi elettronici e a combattere il senso di isolamento legato alla dipendenza virtuale. L’iniziativa mira a offrire supporto e strategie per un uso più consapevole della tecnologia, senza entrare nel merito di eventuali percorsi terapeutici.

A Firenze prende il via una struttura pionieristica in Italia ideata per contrastare l'abuso dei dispositivi elettronici e l'isolamento virtuale tra gli adolescenti. Il progetto, denominato Discover, nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale di Palazzo Vecchio, l'Azienda Usl Toscana Centro e la cooperativa sociologica ReteSviluppo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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