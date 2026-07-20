Stop alla schiavitù digitale nasce a Firenze il primo centro italiano contro la dipendenza da social

A Firenze è stato aperto il primo centro italiano dedicato alla lotta contro la dipendenza da social media. Il centro mira a offrire supporto alle persone che trascorrono molte ore davanti allo schermo, in particolare sui social come TikTok. La struttura intende aiutare chi ha difficoltà a gestire il tempo trascorso online, con programmi di recupero e consulenza. La creazione di questo centro si inserisce in un crescente interesse per il problema della dipendenza digitale nel paese.

Firenze, 20 luglio 2026 – Lo smartphone in mano, la testa altrove, il dito che sfiora lo schermo ormai va in automatico. Per ore e ore, a oltranza. Un pomeriggio intero a scrollare i video su TikTok. È stato il racconto di un giovane studente, raccolto dalla cooperativa ReteSviluppo, a dare la spinta per far nascere, a Firenze, il primo centro in Italia dedicato esclusivamente a combattere la dipendenza digitale dei ragazzi. Close-up hands of unrecognizable man holding and using smartphone standing on city street, browsing internet, checking social media, using mobile application. Concept of modern communication. “Da 10 anni facciamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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