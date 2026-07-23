Dipendenti pubblici record di contratti | 20 intese in cinque anni

In cinque anni sono state firmate 20 intese per i contratti dei dipendenti pubblici, coinvolgendo circa 404mila lavoratori degli enti locali. L’ultimo accordo, concluso il 21 luglio, riguarda il contratto 2025-2027. Il giorno successivo, 22 luglio, sono stati presentati altri documenti sui tavoli negoziali. Le intese coprono diverse aree di contrattazione e rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti. La negoziazione si concentra su rinnovi contrattuali e condizioni di lavoro.

Dopo l’accordo raggiunto martedì 21 luglio sul contratto 202527 dei 404mila dipendenti degli enti locali, mercoledì 22 l’arrivo sui tavoli delle tabelle economiche ha dato un’accelerata al negoziato sul rinnovo per i circa 550mila infermieri e tecnici della sanità, mentre è atteso in consiglio dei ministri il via libera agli accordi già raggiunti per i 193mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (contratto 202527 delle Funzioni centrali) e per i quasi 8mila dirigenti di scuole ed enti di ricerca (qui il triennio è il 202224). La macchina dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego viaggia in discesa, soprattutto dopo che la Cgil è rientrata tra i firmatari delle intese superando l’opposizione tenuta nel triennio precedente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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