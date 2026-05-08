Dopo quattordici anni, si parla di un possibile aumento dei buoni pasto destinati ai dipendenti pubblici. Attualmente, il limite di 7 euro per i buoni pasto potrebbe essere superato, segnando un cambiamento rispetto alla soglia fissata da più di un decennio. La discussione su questa modifica coinvolge le parti interessate e si inserisce in un quadro di possibili riforme in ambito di benefit per il settore pubblico.

Dopo oltre un decennio, i buoni pasto destinati ai dipendenti pubblici potrebbero finalmente aumentare. Il tetto massimo di 7 euro giornalieri, introdotto nel 2012 durante il governo Monti nell’ambito delle misure di spending review, potrebbe infatti essere superato. Una formulazione che, di fatto, consentirebbe di superare il vincolo rimasto invariato negli ultimi 14 anni. Il presidente dell’Aran Antonio Naddeo ha definito la misura una sorta di “norma ponte”, necessaria per adeguare il beneficio all’aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni. L’ipotesi di un aumento arriva in un contesto economico segnato da rincari continui. I sindacati evidenziano infatti come i prezzi dei generi alimentari siano cresciuti in maniera significativa dal 2021 a oggi, riducendo fortemente il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Buoni pasto, verso l’aumento per i dipendenti pubblici dopo 14 anni

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I buoni pasto dei dipendenti pubblici potrebbero aumentare oltre i 7 euro #buonipasto x.com

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