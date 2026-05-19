Contratti pubblici ARAN certifica il ritardo del comparto scuola | crescita cumulata al 13,4% in dieci anni ma gli altri settori fanno molto di più

L’ARAN ha certificato un aumento del 13,4% nei contratti pubblici del settore scuola negli ultimi dieci anni, con una crescita cumulata che ha raggiunto questa percentuale. Tuttavia, altri settori hanno registrato incrementi molto più consistenti nello stesso periodo. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 si è concluso il 23 dicembre scorso, anche se il triennio era già ampiamente trascorso.

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