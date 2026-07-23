Un dipendente del Tribunale di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di completare una procedura irregolare per dissequestrare circa 980 mila euro. Le indagini hanno accertato che l’uomo avrebbe agito in modo non autorizzato, coinvolgendo anche presunti legami con il clan Condello della 'ndrangheta. La vicenda riguarda una procedura giudiziaria sospetta, con l’indagato che avrebbe cercato di favorire interessi illegali attraverso il sistema giudiziario. Le autorità continuano le verifiche sulle eventuali connessioni criminali.

Un dipendente del Tribunale di Milano è accusato di aver tentato di completare un’anomala procedura per dissequestrare 980 mila euro a favore di un 40enne di Reggio Calabria che, in passato, ha espiato una condanna definitiva per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a fiancheggiare la latitanza del boss di ‘ndrangheta, Domenico Condello. Durante un colloquio con i suoi legali, il dipendente è scoppiato in lacrime. Di cosa è accusato il dipendente del Tribunale di Milano La versione dell'indagato Le parole dell'avvocato del dipendente del Tribunale di Milano Di cosa è accusato il dipendente del Tribunale di Milano... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Dipendente Tribunale di Milano nei guai, il modulo da 1 milione e l'ombra del clan Condello della 'ndrangheta

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