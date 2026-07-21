Notizia in breve

Un dipendente del Tribunale di Milano è indagato per aver tentato di trasferire quasi un milione di euro confiscato, con l’obiettivo di farlo arrivare a un uomo vicino alla cosca Condello. Contestata anche l’aggravante di aver agevolato la ’ndrangheta. La somma, circa un milione di euro, era stata precedentemente sequestrata. Le indagini sono state condotte dalle autorità competenti.