Tenta di rubare un milione di euro per la ‘ndrangheta indagato un dipendente del Tribunale di Milano
Un dipendente del Tribunale di Milano è indagato per aver tentato di trasferire quasi un milione di euro confiscato, con l’obiettivo di farlo arrivare a un uomo vicino alla cosca Condello. Contestata anche l’aggravante di aver agevolato la ’ndrangheta. La somma, circa un milione di euro, era stata precedentemente sequestrata. Le indagini sono state condotte dalle autorità competenti.
Contestata anche l'aggravante di aver agevolato la 'ndrangheta al funzionario del Tribunale di Milano indagato per il tentato trasferimento di quasi un milione di euro confiscato: avrebbe cercato di far destinare la somma a un uomo vicino alla cosca Condello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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