Funzionario del Tribunale di Milano aiuta la ‘ndrangheta | così ha tentato di girare un milione di euro alla cosca

Notizia in breve

Un funzionario del Tribunale di Milano è accusato di aver tentato di trasferire circa un milione di euro del Fondo Unico Giustizia a un esponente della ‘ndrangheta. La procura ha contestato il tentativo di girare i soldi alla cosca, evidenziando un presunto coinvolgimento illecito. L’indagine si concentra sui movimenti finanziari e sui rapporti tra il funzionario e l’organizzazione criminale. L’inchiesta è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli.