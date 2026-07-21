Funzionario del Tribunale di Milano aiuta la ‘ndrangheta | così ha tentato di girare un milione di euro alla cosca
Un funzionario del Tribunale di Milano è accusato di aver tentato di trasferire circa un milione di euro del Fondo Unico Giustizia a un esponente della ‘ndrangheta. La procura ha contestato il tentativo di girare i soldi alla cosca, evidenziando un presunto coinvolgimento illecito. L’indagine si concentra sui movimenti finanziari e sui rapporti tra il funzionario e l’organizzazione criminale. L’inchiesta è ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli.
Circa un milione di euro, sottratti al Fondo Unico Giustizia, diretti a un esponente della ‘ndrangheta. È la grave accusa formulata dalla Procura di Milano a carico di un funzionario amministrativo, in servizio all’Ufficio gip milanese, finito al centro di una inchiesta per tentata truffa e falso con l’aggravante mafiosa e anche delle contestuali verifiche dei vertici del Tribunale milanese. Il dipendente, secondo gli inquirenti, ha tentato di far arrivare la cifra – confiscata in un procedimento – ad un uomo della ‘ndrangheta, precisamente della “cosca Condello”. Il 22 giugno scorso, infatti, come scrive negli atti il pm della Dda Stefano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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