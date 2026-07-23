Dior terrà una sfilata a Dublino il 4 dicembre, presso il Trinity College. Jonathan Anderson, nuovo direttore creativo della maison, presenterà la collezione pre-fall 2027. La scelta del luogo richiama le origini della moda del designer, che torna nel contesto dove tutto è iniziato. La location sarà trasformata nel set dello show, segnando il primo evento della maison in Irlanda.

Jonathan Anderson torna dove è cominciata la sua storia nella moda, ma questa volta lo fa da direttore creativo di Dior. Il designer presenterà la collezione pre-fall 2027 della maison il 4 dicembre al Trinity College di Dublino, trasformando uno dei luoghi più iconici della città nel set del suo primo show irlandese. Non sarà soltanto una sfilata in una location molto Pinterest coded. Per Anderson, nato in Irlanda del Nord e professionalmente cresciuto anche a Dublino, il progetto ha il sapore di un vero full-circle moment: il suo primo lavoro nel fashion era stato proprio al department store Brown Thomas. Anni dopo, torna nella stessa città alla guida di una delle maison più influenti del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dior sfilerà a Dublino: Jonathan Anderson porta la maison nel luogo in cui tutto è iniziato

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Dior Spring-Summer 2026 Haute Couture show

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