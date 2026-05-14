Jonathan Anderson ha svelato a Los Angeles la prima collezione Cruise di Dior, ispirata al cinema di Hitchcock e alle sue muse. La sfilata si è svolta lungo Wilshire Boulevard, vicino al County Museum of Art, trasformando la strada in un set di un film noir. La presentazione ha coinvolto modelli che hanno indossato capi che richiamano atmosfere cinematografiche e atmosfere vintage.

Luci, camera, azione: Jonathan Anderson ha presentato a Los Angeles la collezione Dior Cruise 2027 trasformando Wilshire Boulevard, accanto al County Museum of Art, nel set di un film noir. Una scelta particolarmente azzeccata visto lo stretto legame tra la Maison francese e Hollywood, cementato dall’ultimatum che Marlene Dietrich lanciò ad Alfred Hitchcock: «No Dior, no Dietrich!». La sfilata Dior Cruise 2027 è ispirata al cinema. Per disegnare la sua prima collezione Dior Cruise, Jonathan Anderson ha pescato a piene mani dall’immaginario dei film noir: le modelle camminavano in una passerella immersa nella nebbia, tra auto d’epoca e la luce spettrale dei lampioni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jonathan Anderson ha presentato la prima collezione Cruise per Dior ispirandosi al cinema di Hitchcock e alle sue muse

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