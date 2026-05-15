Il segreto delle camicie viste alla sfilata Dior di Jonathan Anderson a Los Angeles

Alla sfilata Dior al LACMA di Los Angeles, organizzata da Jonathan Anderson, si sono presentate diverse celebrità, tra cui Sabrina Carpenter e Miley Cyrus, tra le altre. La manifestazione si è svolta una sera di metà settimana e ha attirato molti occhi su di sé, con una presenza consistente di personaggi noti del mondo dello spettacolo. La collezione cruise presentata ha suscitato attenzione, attirando un pubblico di appassionati e addetti ai lavori del settore moda.

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Sabrina Carpenter. Miley Cyrus. Ed Ruscha? La sfilata di Dior al LACMA mercoledì sera aveva il tipo di front row costellato di stelle che ci si aspetta quando una maison di lusso approda a Tinseltown per una speciale collezione cruise. In effetti, sembrava che metà di Hollywood fosse scesa dalle proprie ville sulle colline per l’evento da 900 persone. Ma Jonathan Anderson ha portato con sé anche una schiera di nobiltà del mondo dell’arte, i cui nomi si potevano trovare poco più sopra, appesi alle pareti della galleria nelle nuovissime David Geffen Galleries progettate da Peter Zumthor, sospese direttamente sopra la passerella. Sterling Ruby... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il segreto delle camicie viste alla sfilata Dior di Jonathan Anderson a Los Angeles ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jonathan Anderson takes you through his fittings process #DiorAW26 Sullo stesso argomento Paris Fashion Week: Jonathan Anderson invita Baudelaire ai Jardin des Tuileries di DiorJonathan Anderson ha disegnato per Dior una collezione in cui l'ispirazione aristocratica, le piante e la couture hanno inventato una stagione... La prossima Dior cruise? Al Lacma di Los AngelesAl Lacma, il Museo della Contea di Los Angeles, si apriranno le porte per la prossima Dior Cruise. Il nuovo Dior di Jonathan Anderson: 5 cose da sapere sulla sfilata Primavera-Estate 2026Designer sotto esame, questa volta è il turno di Jonathan Anderson. Il creativo nord-irlandese ha debuttato alla guida del womenswear Dior alla Paris Fashion Week di settembre 2025, dopo aver firmato ... iodonna.it La sfilata di Dior con Jonathan Anderson propone il new nude look firmato Peter PhilipsLa sfilata di Dior è stata la più attesa del calendario della Paris Fashion Week, per l'arrivo del nuovo direttore creativo, Jonathan Anderson, che ha preso le redini della maison di moda dopo Maria ... vanityfair.it