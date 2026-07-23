Sono stati pubblicati diari inediti di Flannery O’Connor, in cui si parla di fede e scrittura. Nei diari, l’autrice descrive i suoi dialoghi con Dio e riflette sulla propria vita e sul rapporto con la fede. Non vengono forniti dettagli su contenuti specifici o date precise, ma si evidenzia un focus sui temi religiosi e personali presenti nei suoi scritti. La pubblicazione aggiunge nuove informazioni sulla relazione tra l’autrice e le sue convinzioni religiose.

Parla con Dio, Flannery O’Connor. E con chi altri sennò? La fede? ne era convinta? è la stoffa di ogni rapporto, l’umanesimo compiuto, e dei suoi dialoghi con Dio straborda Diari. Matematica avanzata e Diario di preghiera, che la milanese Ares pubblica a cura di Fernanda Rossini e Alessandro Matone, con prefazione di Benedetta Centovalli (pp. 112, €14). Flannery non ha visto i 40 anni, divorata dalla malattia. Con due cose si è identificata: la sua Georgia, nel Sud profondo (non solo geograficamente) degli Stati Uniti, e la scrittura. Lei le ha cucinate in una fede cattolica granitica e tormentosa (non tormentata) dentro l’oceano della «Bible Belt» protestante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dio, i segreti e la scrittura: i diari inediti di Flannery

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flannery O’Connor: pubblicati i suoi diari inediti tra fede e malattiaSono stati pubblicati i diari inediti dell’autrice, con pagine che rivelano come abbia affrontato la malattia, trasformandola in un modo di...

Roma e Vaticano nel Grand Tour: i segreti dei diari di Goethe e ByronNel corso del XVIII secolo, scrittori come Goethe e Byron visitarono Roma e il Vaticano durante il loro grand tour.

Argomenti più discussi: mons. Giuseppe Mani - Commento al Vangelo di domenica 19 luglio 2026 -; Se Dio vuole e i carabinieri lo permettono, nuovo giallo del collettivo Elias Mandreu; Eventi 14 luglio a Bologna e dintorni: Dio esiste e vive a Bruxelles in piazza con Van Dormael; Alla scoperta del Leudo: approfondimento tematico al Museo di Sestri Levante e visita a bordo del Leudo.

Basta segreti. Ora che è stata resa pubblica la notizia del recast di Hurst per la serie di #GodOfWar, posso finalmente dirlo: il dio della guerra della serie live action sarà interpretato da me. Farò del mio meglio per entrare nel personaggio, per fortuna parto da u x.com

Volevo stampare una statua gigante per Neferon in cui sedersi, ma la mia stampante era rotta, quindi invece presento l'illusione di Neferon del Dio dei Segreti. reddit