Nel corso del XVIII secolo, scrittori come Goethe e Byron visitarono Roma e il Vaticano durante il loro grand tour. I loro diari offrono dettagli su come si accedeva alle terrazze vaticane e sui piccoli lavoratori che collaboravano alla realizzazione delle opere di Bernini, come il baldacchino. Questi documenti permettono di conoscere aspetti precisi delle visite e delle attività legate alla storia artistica e architettonica del periodo.

? Cosa scoprirai Come facevano i viaggiatori a visitare le terrazze vaticane?. Chi erano i piccoli lavoratori che firmavano il baldacchino del Bernini?. Perché i grandi scrittori rischiavano la vita nelle locande romane?. Cosa facevano i gatti per proteggere i monumenti della Fabbrica?.? In Breve Pietro Zander rivela il pagamento di sei baiocchi per il custode dei gatti vaticani.. Lavoratori dodicenni firmavano i restauri del baldacchino di Bernini a 23 metri d'altezza.. Barbara Jatta propone valorizzare Palazzo Farnese per contrastare l'overtourism nei centri storici.. Pier Andrea De Rosa presenta ai Musei Vaticani il volume Figure illustri. Protagonisti del Grand Tour a Roma e in Vaticano, che ricostruisce i viaggi degli aristocratici tra il XVIII e il XIX secolo attraverso dodici diari stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma e Vaticano nel Grand Tour: i segreti dei diari di Goethe e Byron

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