Sono stati pubblicati i diari inediti dell’autrice, con pagine che rivelano come abbia affrontato la malattia, trasformandola in un modo di resistenza attraverso la scrittura. Nei suoi appunti si trovano riflessioni sulla relazione tra fede e provvidenza, offrendo uno sguardo diretto sui suoi pensieri più intimi. I diari mostrano anche come abbia vissuto le sue difficoltà personali, mantenendo un rapporto complesso tra convinzioni religiose e la realtà delle sofferenze fisiche.

?? Punti chiave Come ha trasformato la malattia in una forma di resistenza creativa? Cosa rivelano i suoi diari sulla tensione tra Grazia e Provvidenza? Perché la scrittrice scelse di abbandonare New York per il Sud? Come riusciva a scrivere nonostante il dolore fisico costante??? In Breve Pubblicazione Ares di due volumi con riflessioni scritte tra il 1943 e il 1947 Rassegna Il cielo e la polvere curata da Benedetta Centovelli presso il Centro Culturale di Milano Diagnosi di lupus eritematoso ne . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flannery O’Connor: pubblicati i suoi diari inediti tra fede e malattia

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