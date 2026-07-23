Dimissioni vicine le ultime notizie su Fedez in ospedale | come sta il rapper

Da dilei.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono migliorate e l’emergenza che lo aveva portato in cura è considerata sotto controllo. Nessuna informazione ufficiale sulle cause del ricovero o sulle prossime mosse.

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Le notizie che arrivano dall’ospedale Humanitas di Rozzano fanno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Fedez starebbe meglio e l’emergenza che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei medici sarebbe ormai sotto controllo. Il rapper è ancora ricoverato e prosegue una serie di verifiche precauzionali, ma l’ipotesi di un ritorno a casa sembra farsi sempre più concreta. Fedez, come sta il rapper. Fedez, alias Federico Lucia, è seguito dagli specialisti dell’ area gastroenterologica dell’Humanitas. In queste ore i medici stanno completando gli accertamenti necessari per capire con precisione cosa abbia provocato il malore e per escludere ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Dimissioni vicine”, le ultime notizie su Fedez in ospedale: come sta il rapper
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Come sta Fedez Gli ultimi aggiornamenti dopo il ricovero in ospedale: lepisodio di sanguinamento

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