Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono migliorate e l’emergenza che lo aveva portato in cura è considerata sotto controllo. Nessuna informazione ufficiale sulle cause del ricovero o sulle prossime mosse.

Le notizie che arrivano dall’ospedale Humanitas di Rozzano fanno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Fedez starebbe meglio e l’emergenza che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei medici sarebbe ormai sotto controllo. Il rapper è ancora ricoverato e prosegue una serie di verifiche precauzionali, ma l’ipotesi di un ritorno a casa sembra farsi sempre più concreta. Fedez, come sta il rapper. Fedez, alias Federico Lucia, è seguito dagli specialisti dell’ area gastroenterologica dell’Humanitas. In queste ore i medici stanno completando gli accertamenti necessari per capire con precisione cosa abbia provocato il malore e per escludere ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Dimissioni vicine”, le ultime notizie su Fedez in ospedale: come sta il rapper

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Come sta Fedez Gli ultimi aggiornamenti dopo il ricovero in ospedale: lepisodio di sanguinamento

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Fedez sta meglio dopo il ricovero per un episodio di sanguinamento; il rapper è in Gastroenterologia all'Humanitas di Rozzano e le dimissioni potrebbero essere vicine. #Fedez #Humanitas x.com

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Fedez stabile all'Humanitas, dimissioni vicine dopo i controlliIl noto rapper e personaggio televisivo Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, sta continuando a sottoporsi a una serie di controlli medici approfonditi presso l'ospedale Humanitas di Rozzano. it.blastingnews.com