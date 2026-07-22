Fedez è ancora ricoverato ma ha cambiato ospedale | come sta il rapper?

Da metropolitanmagazine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper è ancora in ospedale, ma si trova in una struttura diversa rispetto a quella in cui era stato inizialmente ricoverato. La sua condizione ha portato al trasferimento, avvenuto nelle ultime ore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause del trasferimento. La gestione medica continua sotto stretto riserbo.

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Fedez  si trova ancora ricoverato, ma in un ospedale diverso da quello in cui era arrivato. Tutto è partito la notte tra il 19 e il 20 luglio, quando l’artista è stato portato al  Fatebenefratelli di Milano  in seguito diverse voci hanno iniziato a ipotizzare delle  complicanze  legate all’assunzione di  farmaci antinfiammatori  e alla  riapertura di una vecchia ulcera. Il trasferimento all’Humanitas di Rozzano sarebbe inoltre avvenuto a seguito di un nuovo episodio di sanguinamento, pertanto l’artista rimane sotto osservazione medica. Struttura che Fedez già conosceva per alcuni controlli fatti nel 2024 — dove è entrato senza passare dall’ingresso principale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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