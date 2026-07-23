Dimentica il portafoglio sull’aereo a Bari poi grazie al gps scopre che è a Varsavia | costretto a comprare un volo per la Polonia per recuperarlo

Un passeggero ha dimenticato il portafoglio sull’aereo durante un volo Ryanair da Bari a Varsavia il 15 luglio 2026. Dopo lo sbarco, ha scoperto tramite GPS che il portafoglio si trovava a Varsavia. Per recuperarlo, ha dovuto acquistare un nuovo biglietto aereo per la Polonia. Non sono stati comunicati dettagli sul processo di recupero o eventuali procedure di assistenza.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto fino al momento dello sbarco. Quella che doveva essere la tranquilla conclusione di un volo Ryanair, atterrato lo scorso 15 luglio 2026 all’ aeroporto “Karol Wojty?a” di Bari, si è rapidamente trasformata in un’odissea internazionale per Gianni Latorre. Una disavventura che ha dell’incredibile, terminata quarantotto ore dopo con un volo improvvisato verso la Polonia per recuperare un portafoglio smarrito che, a quanto pare, aveva deciso di prolungare in autonomia le proprie vacanze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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