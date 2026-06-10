Il Forum delle Associazioni Familiari ha richiesto nuove normative per proteggere la salute e la dignità delle persone coinvolte nel gioco d'azzardo. Nel 2025, il settore ha totalizzato una raccolta di 165 miliardi di euro in Italia. La richiesta si concentra su misure più stringenti per regolamentare il settore e prevenire rischi legati alla dipendenza. La proposta mira anche a tutela dei soggetti più vulnerabili.

Roma, 10 giugno 2026 – Nel 2025 la raccolta complessiva del gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto i 165 miliardi di euro. Sale scommesse, slot, VLT, gratta e vinci, lotterie e piattaforme online rendono il Paese un "casinò diffuso", accessibile ovunque e in ogni momento. Di fronte a questa realtà, il Forum delle Associazioni Familiari ha promosso il convegno "Scommettere sul futuro (quello vero). Riscrivere le regole del gioco d'azzardo per rimettere le persone al centro delle scelte politiche", presso la Sala Conferenze dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Al centro del dibattito, il documento presentato dal Terzo Settore con proposte concrete per la regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia, e le esperienze di amministratori locali e di persone che hanno vissuto direttamente le conseguenze del gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Azzardo, il Forum delle Associazioni Familiari chiede nuove regole per tutelare salute e dignità della persona

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