L'ex ministra ha annunciato un rapido avanzamento sulla proposta di legge riguardante la tutela dei minori sui social media, definendola una sfida culturale più che normativa. La questione diventa centrale nel dibattito politico, con l’obiettivo di intervenire prima della fine della legislatura. La proposta mira a introdurre misure specifiche per proteggere i minori online, in un momento in cui la presenza dei giovani nelle piattaforme digitali è in crescita.

Roma, 15 maggio 2026 – La tutela dei minori nel mondo digitale entra ufficialmente tra le priorità politiche di fine legislatura. E Mara Carfagna prova a imprimere un’accelerazione al dibattito parlamentare, chiedendo alle forze politiche di convergere rapidamente su un testo unico che disciplini l’accesso dei minori ai social network e rafforzi gli strumenti di controllo per famiglie e scuole. L’occasione è stata i l convegno “SAFE: Social–Adolescenti–Famiglie–Educazione. Le quattro dimensioni della sicurezza digitale dei minori”, promosso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un appuntamento che la segretaria di Noi Moderati ha utilizzato per lanciare un messaggio politico preciso: il Parlamento ha ancora il tempo necessario per approvare una normativa organica prima della conclusione della legislatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Social e tutela dei minori, l’ex ministra Carfagna accelera sulla legge: “Sfida culturale, prima che normativa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuove regole e limiti per i minori, Carfagna: la proposta di legge sui social"Il web è sempre più un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani.

Nuove regole e limiti per i minori Web, Carfagna: la proposta di legge sui social"Il web è sempre più un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani.

Stretta sui social e tutela dei minori, tra divieto under 15 e nuova responsabilità dei genitori >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Minori #SocialNetwork #Minorenni #IdentitàDigitale #ResponsabilitàGenitoriale x.com

Interesse sociale e tutela Costituzione, Napoli celebra l'avvocato SiniscalchiInteresse sociale e tutela dei principi costituzionali. E poi instancabile dedizione alla trasmissione del sapere e al dialogo costante con le nuove generazioni. Sono alcuni dei tratti distintivi dell ... ansa.it