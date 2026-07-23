Una squadra di calcio ha deciso di adottare una difesa a tre, mentre un’altra ha scelto quella a quattro, creando divisioni tra le formazioni di Serie A e di competizioni europee. La questione tattica riguarda le caratteristiche di ogni modulo e le strategie adottate, portando a confronti tra le squadre che si affidano a sistemi diversi. Le scelte influenzano le partite e vengono discusse tra allenatori e analisti, senza che si arrivi a una soluzione univoca.

Difesa a tre o a quattro? Serie A ed Europa spaccate a metà da questo dilemma tattica, ecco l’analisi completa. Nel calcio moderno i moduli sono sempre più fluidi, ma la disposizione della linea difensiva continua a tracciare una demarcazione profonda. Di recente Antonio Conte ha sintetizzato il suo pensiero spiegando che “ esistono due sistemi, uno difensivo e uno offensivo”. Tuttavia, la scelta tra difendersi a tre o a quattro rimane uno dei nodi tattici centrali per determinare gli equilibri sia nel campionato italiano che sul palcoscenico internazionale. Questa l’analisi de La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’Europa premia la linea a quattro: il confronto nei grandi tornei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Difesa a tre o a quattro? Il dilemma tattico che spacca la Serie A e l’Europa

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