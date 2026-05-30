L’amichevole tra Corea del Sud e Trinidad e Tobago si terrà nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 ora italiana. La partita si svolge in un contesto di preparazione, con attenzione alle probabili formazioni e alle scelte tattiche delle squadre. Sono disponibili statistiche, indicazioni sulla diretta tv e sullo streaming. Il match rappresenta un’occasione per testare le strategie e valutare i giocatori in vista di impegni futuri.

Corea del Sud-Trinidad e Tobago è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’obiettivo della Corea del Sud al prossimo Mondiale è quello di provare quantomeno a superare la fase a gironi. Una missione che sembra essere alla portata della selezione asiatica, guidata dal commissario tecnico Myung Bo Hong. Il sorteggio, infatti, è stato abbastanza clemente con i sudcoreani, che si apprestano a giocare la fase finale della rassegna iridata per l’11esima volta di fila. Da Messico ’86 non hanno mai marcato visita, con l’exploit dell’indimenticabile quarto posto ottenuto nell’edizione casalinga del 2002. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corea del Sud-Trinidad e Tobago: il dilemma tattico che turba le Tigri

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