Il Pentagono taglia da quattro a tre le brigate in Europa Metteremo alleati Nato in condizioni di difesa convenzionale

Il Pentagono ha comunicato la riduzione delle brigate militari negli Stati Uniti in Europa, passando da quattro a tre unità. La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota ufficiale e mira a riorganizzare la presenza militare nella regione. La notizia riguarda esclusivamente le forze armate statunitensi coinvolte in Europa e si inserisce in un processo di ristrutturazione delle forze militari americane nel continente. La modifica interessa le unità di combattimento distribuite in diverse aree europee.

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Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. Lo si legge in una nota. Il Pentagono «ha ridotto il numero totale di Brigade Combat Teams (Bct) assegnate all'Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021». Lo schieramento delle forze La decisione, si legge nella nota, «è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, Paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il Pentagono taglia da quattro a tre le brigate in Europa. «Metteremo alleati Nato in condizioni di difesa convenzionale» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa NATO: il Pentagono taglia le brigate in Europa? Domande chiave Come influirà il ritardo logistico sulla sicurezza del confine polacco? Quali nazioni europee dovranno coprire il vuoto lasciato... Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in EuropaIl Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”. Il Pentagono taglia una brigata in Europa. 5000 soldati in meno e niente Tomahawk x.com Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. L'Ue valuta Merkel o Draghi come intermediari con PutinIl Pentagono ha ridotto il numero totale di Brigade Combat Teams (Bct) assegnate all'Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in ... gazzettadelsud.it Ho fatto un errore orribile e ho bisogno che qualcuno capisca quanto sia triste La seconda metà del mio primo cardigan hexi è un pentagono e non me ne sono accorta fino a quando non ho FINITO COMPLETAMENTE! reddit Il Pentagono taglia una brigata in Europa. 5000 soldati in meno e niente TomahawkIl comandante Nato Grynkewich: la decisione non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza nella regione, gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità ... msn.com