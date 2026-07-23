L’intelligence statunitense sta esaminando un possibile coinvolgimento della Russia negli attacchi iraniani contro basi della Cia in Medio Oriente. Le indagini si concentrano su segnali che indicano un possibile supporto o collaborazione tra i due Paesi in queste operazioni. Finora non sono stati forniti dettagli specifici sui mezzi o le modalità di questa possibile partecipazione russa. Le autorità continuano a raccogliere informazioni per chiarire eventuali collegamenti tra le azioni dell’Iran e la Russia.

L’intelligence statunitense sta indagando su un nuovo possibile coinvolgimento della Russia negli attacchi condotti dall’Iran contro obiettivi americani, e nello specifico contro alcune strutture della Cia in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Reuters, gli analisti americani stanno cercando di stabilire se Mosca abbia fornito a Teheran informazioni di puntamento, tecnologia avanzata o entrambe, contribuendo così alla precisione delle operazioni. Quattro fonti a conoscenza delle valutazioni dell’intelligence hanno spiegato all’agenzia che l’inchiesta è ancora in corso e che gli elementi raccolti finora non consentono di attribuire con certezza alla Russia un ruolo diretto negli attacchi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Dietro gli attacchi iraniani contro le basi della Cia ci sarebbe la mano della Russia

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