Un nuovo rapporto rivela che gli attacchi iraniani contro le basi militari statunitensi in Medio Oriente avrebbero causato danni più ampi di quanto annunciato dal Pentagono. Le operazioni, avvenute in diverse località della regione, sono state oggetto di scrutinio e sollevano interrogativi sulla reale portata degli eventi. Le comunicazioni ufficiali sembrano differire dai dettagli emersi in queste nuove informazioni.

Gli attacchi iraniani contro le installazioni militari statunitensi in Medio Oriente avrebbero provocato danni molto più estesi rispetto a quanto comunicato finora dal Pentagono. A sostenerlo è una nuova analisi pubblicata dal Washington Post, basata su immagini satellitari e verifiche indipendenti, che parla di oltre 228 strutture o sistemi militari colpiti nelle basi americane della regione. Secondo il quotidiano americano, sarebbero stati danneggiati o distrutti hangar, caserme, depositi di carburante, radar, sistemi di difesa aerea e perfino velivoli. Il report descrive un impatto molto più pesante di quello riconosciuto ufficialmente da Washington e alimenta interrogativi sulla reale portata delle operazioni iraniane e sulla vulnerabilità delle strutture Usa nel Golfo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ecco come stanno le cose”. Guerra, il report shock sugli attacchi iraniani alle basi Usa

Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

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