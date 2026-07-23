Mosca è accusata di aver fornito supporto all'Iran negli attacchi contro la CIA in Medio Oriente. La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, con Washington che ha schierato un bombardiere B-1 contro le strutture delle Guardie Rivoluzionarie. Dopo 12 giorni dall'inizio delle ostilità, si rischia un allargamento del conflitto. Le operazioni militari e le alleanze si susseguono, mentre la situazione rimane volatile.

Mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran si avvia verso una nuova escalation e per la prima volta dalla ripresa delle ostilità 12 giorni fa Washington impiega un bombardiere B-1 contro strutture delle Guardie Rivoluzionarie, torna a fare capolino lo spettro di un possibile allargamento del conflitto. Stando infatti a quanto riportato dalla Reuters, gli attacchi con droni condotti dalla Repubblica Islamica contro obiettivi legati alla Cia nel Golfo hanno spinto analisti dell’intelligence statunitense ad indagare sull’ipotesi di un coinvolgimento dietro le quinte della Russia. Già più in generale negli scorsi mesi, secondo le indiscrezioni dei media, funzionari Usa avevano ammesso la fornitura a Teheran da parte di Mosca di supporto per l’individuazione degli obiettivi americani e altre forme di assistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilgiornale.it - "Ha aiutato l'Iran". La mano di Mosca dietro agli attacchi alla Cia in Medio Oriente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

États-Unis contre Chine : La Nouvelle Guerre de la Lune | Documentaire Espace - APC

Notizie e thread social correlati

Medio Oriente, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz: nuovi attacchi tra Usa e IranNello Stretto di Hormuz, sono stati registrati nuovi scontri tra navi statunitensi e imbarcazioni iraniane.

Medio Oriente: USA e Israele pianificano nuovi attacchi all’IranLe notizie provenienti dal Medio Oriente segnalano che le forze statunitensi e israeliane stanno pianificando nuovi attacchi contro l'Iran.

Temi più discussi: Quella tra Usa e Iran sarà una guerra senza fine? I 5 motivi per crederlo (e altri 5 per puntare sulla diplomazia); Ma l’Iran non doveva essere senza missili?; Giordania nel mirino dell'Iran, perché Amman è diventata un obiettivo: l'analisi; Prezzi del petrolio in rialzo mentre si intensifica lo scontro tra USA e Iran.

Iran, nuova ondata di attacchi degli Usa. Houthi: Colpite due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale nel Mar RossoTre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, dopo una esplosione, ha preso ... ilmessaggero.it

Come i droni hanno trasformato le relazioni dell'Iran con i suoi proxy reddit

Trump scuote il Medio Oriente, accordo sul nucleare con RiadDonald Trump fa asse con Riad e lancia la sfida a Russia e Cina. Mentre proseguono gli attacchi e le minacce incrociate con l'Iran, il presidente ha approvato un accordo di 30 anni per lo sviluppo di ... ansa.it