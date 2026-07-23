diciannove anni senza andrea golfera la commemorazione

A diciannove anni dalla scomparsa del pilota Andrea Golfera, Lugo si stringe nel ricordo del suo cittadino. Il drammatico incidente avvenne il 23 luglio 2007 a Rocca Preturo di Acciano in provincia dell’Aquila, dove Golfera perse la vita a bordo del suo Canadair mentre lavorava allo spegnimento di un vasto incendio in condizioni ambientali estreme. La commemorazione è alle 18.40, ora in cui si consumò la tragedia. La cerimonia si terrà nel parco di via Sammartina a lui intitolato, con una deposizione di fiori accompagnata dal sorvolo degli aerei dell’ aeroclub Baracca, di cui il pilota era socio. L’iniziativa è aperta a tutti. Il legame tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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