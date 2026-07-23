Diciannove anni senza Andrea Golfera La commemorazione
A diciannove anni dalla morte di un pilota locale, il ricordo si rinnova nella comunità. L’incidente che portò alla sua scomparsa avvenne il 23 luglio 2007 in provincia dell’Aquila, durante un intervento di spegnimento di un incendio boschivo. Il pilota perse la vita a bordo di un Canadair mentre operava in condizioni ambientali estreme. La comunità locale si riunisce periodicamente per commemorare la sua memoria.
A diciannove anni dalla scomparsa del pilota Andrea Golfera, Lugo si stringe nel ricordo del suo cittadino. Il drammatico incidente avvenne il 23 luglio 2007 a Rocca Preturo di Acciano in provincia dell’Aquila, dove Golfera perse la vita a bordo del suo Canadair mentre lavorava allo spegnimento di un vasto incendio in condizioni ambientali estreme. La commemorazione è alle 18.40, ora in cui si consumò la tragedia. La cerimonia si terrà nel parco di via Sammartina a lui intitolato, con una deposizione di fiori accompagnata dal sorvolo degli aerei dell’ aeroclub Baracca, di cui il pilota era socio. L’iniziativa è aperta a tutti. Il legame tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Acciano ricorda Andrea Golfera: cerimonia a 19 anni dalla tragedia del canadair https://abruzzosera.it/attualita/acciano-ricorda-andrea-golfera-cerimonia-a-19-anni-dalla-tragedia-del-canadair/ facebook