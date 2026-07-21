Una folla si è radunata ieri mattina presso il centro islamico per l’ultimo saluto a Youssef Rama Abdelaziz, il diciannovenne ucciso. La comunità ha partecipato a una preghiera collettiva, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sul delitto. La vittima è stata trovata senza vita in un’area vicina, con segni di violenza. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospetti o sui motivi dell’omicidio.

Una preghiera per Youssef. Ieri mattina la comunità islamica ha dato l’ultimo saluto a Youssef Rama Abdelaziz, il ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate la sera dell’11 luglio scorso da Ndiaye Papa Mamadou, 26 anni senegalese, già condannato nel 2019 a tre anni e sei mesi nel tribunale di Cremona per tentato omicidio per aver ficcato in petto un cacciavite a un italiano di 45 anni che lo aveva rimproverato perché aveva gettato rifiuti a terra. Al centro islamico di via Rossignoli c’erano anche i giovani suoi amici che hanno atteso in silenzio l’arrivo della bara, portata al centro poco dopo le dieci. Prima il cadavere è stato lavato, come da rituali islamico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ucciso a diciannove anni. L’addio al centro islamico

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A hitman finds himself hunted by all the criminals in Hong Kong | Full Movie

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