Sabato 11 luglio alle 17:45 si terrà una cerimonia presso l’Aviosuperficie “Giak Nuotatore Volante – Pinguini Asd” in via della Tenuta 37 a Quarrata. La commemorazione ricorda Giacomo Di Napoli, scomparso quattro anni fa. La manifestazione si svolge nello stesso luogo dove si svolgevano le attività di Giak. La cerimonia è aperta a chi desidera partecipare in ricordo del giovane.

Quarrata (Pistoia), 8 luglio 2026 - Commemorazione di Giacomo Di Napoli per quattro anni senza Giak. Sabato 11 luglio, alle ore 17:45, presso l’Aviosuperficie “Giak Nuotatore Volante – Pinguini Asd” in via della Tenuta 37, a Quarrata, si terrà la cerimonia in ricordo di Giacomo, a quattro anni dalla sua prematura scomparsa. La commemorazione si svolgerà davanti al monumento “Nel cuore dei Mondi-Ali di Giak”, inaugurato nel 2024, simbolo della sua energia e delle sue passioni per il volo, il nuoto, lo studio e la solidarietà. Alle ore 18:05 – orario esatto del tragico incidente avvenuto l’11 luglio 2022 – sarà deposta una corona in sua memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Lanazione.it - Quarrata, quattro anni senza Giak. Commemorazione di Giacomo Di Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Camera, domani commemorazione per Giacomo Matteotti

Un altro incidente mortale a Quarrata: muore a 30 anni in scooter contro un’autoUn giovane di 30 anni è morto in uno scontro tra uno scooter e un’auto a Quarrata.