Diari trincee e bossoli | ho ritrovato la linea Gustav tra i boschi della Maiella

Notizia in breve

La geologa Adele Garzarella ha trascorso dieci anni a ricostruire la storia della linea Gustav, una fortificazione militare. La linea si estende per circa 160 chilometri e attraversa i boschi della Maiella. Durante le sue ricerche, ha trovato diari, trincee e bossoli che testimoniano l’uso militare di questa struttura durante il conflitto. La sua opera ha permesso di documentare i resti e le tracce di questa linea difensiva, rendendo possibile un percorso di visita lungo l’intera lunghezza.