Diari trincee e bossoli | ho ritrovato la linea Gustav tra i boschi della Maiella

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La geologa Adele Garzarella ha trascorso dieci anni a ricostruire la storia della linea Gustav, una fortificazione militare. La linea si estende per circa 160 chilometri e attraversa i boschi della Maiella. Durante le sue ricerche, ha trovato diari, trincee e bossoli che testimoniano l’uso militare di questa struttura durante il conflitto. La sua opera ha permesso di documentare i resti e le tracce di questa linea difensiva, rendendo possibile un percorso di visita lungo l’intera lunghezza.

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La geologa Adele Garzarella ha dedicato dieci anni a ricostruirne la memoria: “Ora è un cammino di 160 chilometri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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