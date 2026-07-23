Diari trincee e bossoli | ho ritrovato la linea Gustav tra i boschi della Maiella
La geologa Adele Garzarella ha trascorso dieci anni a ricostruire la storia della linea Gustav, una fortificazione militare. La linea si estende per circa 160 chilometri e attraversa i boschi della Maiella. Durante le sue ricerche, ha trovato diari, trincee e bossoli che testimoniano l’uso militare di questa struttura durante il conflitto. La sua opera ha permesso di documentare i resti e le tracce di questa linea difensiva, rendendo possibile un percorso di visita lungo l’intera lunghezza.
La geologa Adele Garzarella ha dedicato dieci anni a ricostruirne la memoria: “Ora è un cammino di 160 chilometri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Notizie e thread social correlati
Tra boschi, trincee e salite. Nasce il 100% Mojanchi TrailQuesto fine settimana si svolge a Mesenzana la prima edizione del 100% Mojanchi Trail, una nuova manifestazione sportiva che combina percorsi outdoor...
Corio, ritrovato tra i boschi il 77enne smarrito: l’aiuto dei droniUn 77enne disperso nei boschi è stato ritrovato grazie all'intervento di droni dotati di telecamere termiche.