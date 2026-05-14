Corio ritrovato tra i boschi il 77enne smarrito | l’aiuto dei droni

Un 77enne disperso nei boschi è stato ritrovato grazie all'intervento di droni dotati di telecamere termiche. L'uomo era scomparso nel pomeriggio e le ricerche si sono protratte per diverse ore, coinvolgendo anche le squadre di soccorso a piedi. La mancanza del cellulare ha impedito di localizzarlo tramite chiamate o segnali GPS, rendendo più difficile il lavoro dei soccorritori. I droni sono stati in grado di individuare la sua posizione nel buio, grazie alle immagini termiche.

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? Domande chiave Come ha fatto il drone a individuare l'uomo nel buio?. Perché la mancanza del cellulare ha complicato i soccorsi?. Cosa ha permesso ai soccorritori di trovarlo tra la vegetazione fitta?. Quali rischi si nascondono nei sentieri familiari sopra Corio?.? In Breve Scomparsa avvenuta mercoledì 13 maggio in zona Case Berchera.. Soccorso coordinato tra Vigili del Fuoco di Nole e Torino Centrale.. Intervento dei Carabinieri della compagnia di Venaria Reale per i rilievi.. Assenza di cellulare ha complicato le ricerche notturne nel bosco.. Un pensionato di 77 anni è stato ritrovato vivo nella notte tra i boschi sopra Corio, dopo essersi smarrito durante una passeggiata mercoledì 13 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corio, ritrovato tra i boschi il 77enne smarrito: l’aiuto dei droni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ricerche in forze per un ragazzo smarrito nei boschi: ritrovato nella notteIntervento a lieto fine dei soccorsi nella notte per un ragazzo disperso nei boschi sopra Valmadrera, in zona Moregallo. Scomparso nel nulla, ritrovato dal drone dei carabinieri: tragico epilogo per pensionato 77enneTragico epilogo a Villa Literno per la scomparsa di Antonio Corso, il pensionato di 77 anni di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di... CORIO – Ritrovato in buone condizioni il pensionato scomparso (FOTO)È stato ritrovato questa mattina, giovedì 14 maggio 2026, intorno alle 7.30, il pensionato scomparso nel pomeriggio di ieri a Corio. L'uomo, sugli 80 ... obiettivonews.it Allarme a Corio, anziano non rientra a casa dopo la passeggiata: trovato nel corso della notte nei boschi, sta beneUn italiano di 77 anni è stato ritrovato nel bosco nella notte di oggi, giovedì 14 maggio 2026, dopo essersi smarrito nella zona di località Case Berchera a Corio. L'anziano, solito fare lunghe passeg ... torinotoday.it