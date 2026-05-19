Questo fine settimana si svolge a Mesenzana la prima edizione del 100% Mojanchi Trail, una nuova manifestazione sportiva che combina percorsi outdoor con elementi della storia locale. La gara si svolge tra boschi, trincee e salite, e coinvolge i partecipanti in un’esperienza che unisce sport e territorio. L’evento vede la partecipazione di diversi atleti e appassionati, e si svolge su un percorso di circa XX km che attraversa diverse aree naturali e storiche della zona.

Unisce attività outdoor e storia locale la prima edizione del 100% Mojanchi Trail, neonata manifestazione sportiva che debutta questo fine settimana a Mesenzana. L’evento è promosso dall’Asd 100% Anima Trail e si rivolge non solo agli appassionati di corsa in montagna ma anche a bambini e famiglie. Si partirà proprio con più piccoli: sabato il via sarà con i runner di domani. Con ritrovo alle 14 in Municipio e partenza alle 16 si svolgerà il Mojanchino Mini Trail, gara non competitiva riservata ai bambini nati tra il 2015 e il 2017. Organizzato in collaborazione con le scuole del territorio, il mini trail trasformerà il centro di Mesenzana in un piccolo campo base per giovani esploratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra boschi, trincee e salite. Nasce il 100% Mojanchi Trail

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